Голубая планета 2 (сериал, 2017) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
2017, Blue Planet II
Документальный0+
Продолжение уникального научно-популярного проекта от канала BBC. Для создания документального фильма об океане понадобилось четыре года, четыре тысячи подводных погружений и музыка Ханса Циммера. Российскую версию ленты озвучил Николай Дроздов.
СтранаВеликобритания
ЖанрДокументальный
КачествоFull HD, SD
Время49 мин / 00:49
Рейтинг
9.1 КиноПоиск
9.3 IMDb