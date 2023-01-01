Голубая планета 2
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Голубая планета 2

Голубая планета 2 (сериал, 2017) смотреть онлайн

2017, Blue Planet II 1 сезон
Документальные0+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Продолжение уникального научно-популярного проекта от канала BBC. Для создания документального фильма об океане понадобилось четыре года, четыре тысячи подводных погружений и музыка Ханса Циммера. Российскую версию ленты озвучил Николай Дроздов.

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Рейтинг

9.1 КиноПоиск
9.3 IMDb