Голубая планета 2 (сериал, 2017) смотреть онлайн
2017, Blue Planet II 1 сезон
Документальные0+
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Сюжет
Продолжение уникального научно-популярного проекта от канала BBC. Для создания документального фильма об океане понадобилось четыре года, четыре тысячи подводных погружений и музыка Ханса Циммера. Российскую версию ленты озвучил Николай Дроздов.
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Информация
СтранаВеликобритания
ЖанрыДокументальные
Рейтинг
9.1 КиноПоиск
9.3 IMDb