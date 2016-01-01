Голос (2016) (сериал, 2016) сезон 1 серия 35 смотреть онлайн

Сестры Кальяни и Кетки не представляют свою жизнь без музыки и песен. Обе обладают удивительным слухом, прекрасным голосом и уникальным талантом. На пути к вершине успеха их ждут множество испытаний, трудностей и неудач, как в личной, так и в профессиональной деятельности.



