Golden Boy. Райан Гарсия vs Люк Кэмпбелл. Серия 4
Wink
Сериалы
Golden Boy. Райан Гарсия vs Люк Кэмпбелл
1-й сезон
4-я серия
2020, Golden Boy
Документальные18+

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Golden Boy. Райан Гарсия vs Люк Кэмпбелл (сериал, 2020) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Сюжет

Новый бой боксeра с лицом ребeнка и убийственным ударом. 22-летний Гарсия встречается с опытным британцем Люком Кэмпбеллом. Он обещает уложить своего соперника до конца третьего раунда и хочет стать ещe на один бой ближе к схватке за чемпионство.

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Информация

Страна
Великобритания
Качество
SD
Жанры
Документальные

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