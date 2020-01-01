Golden Boy. Райан Гарсия vs Люк Кэмпбелл (сериал, 2020) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Сюжет

Новый бой боксeра с лицом ребeнка и убийственным ударом. 22-летний Гарсия встречается с опытным британцем Люком Кэмпбеллом. Он обещает уложить своего соперника до конца третьего р�аунда и хочет стать ещe на один бой ближе к схватке за чемпионство.



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