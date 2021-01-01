Гинекомастия у Мужчин. Как Избавиться Без Операции. Гина
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Академия здоровья
1-й сезон
Гинекомастия у Мужчин. Как Избавиться Без Операции. Гина

Академия здоровья (сериал, 2021) сезон 1 серия 210 смотреть онлайн

7.62021, Гинекомастия у Мужчин. Как Избавиться Без Операции. Гина
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Сюжет

В сфере здоровья и долголетия мы уже более 28 лет. Мы не болеем, не обращаемся к медицине и обучаем этому других. Многие годы мы изучали и практиковали разнообразные методики и системы оздоровления. Этот богатый опыт позволяет нам сегодня помогать множеству людей и видеть хорошие результаты. Есть много специалистов, которые правильно говорят и правильно лечат, но сами при этом болеют. Мы решили для себя, что это не наш путь. Не важно какие книги и знания у тебя за спиной, важно делает ли это тебя здоровым на многие годы. Могут ли твои знания помочь многим, а не только узкой группе людей.

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