Гимнастки (сериал, 2009) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Боулдер, Колорадо — город, в котором располагается одна из лучших тренировочных баз по спортивной гимнастике. Это также дом для трех олимпийских надежд — целеустремленной Пэйсон, соперничающей со всеми Лорен и пользующейся спросом Кайли.



