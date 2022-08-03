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Гимнастки
1-й сезон

Гимнастки (сериал, 2009) сезон 1 смотреть онлайн

2009, Make It or Break It 10 серий
Драма, Спортивный18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Боулдер, Колорадо — город, в котором располагается одна из лучших тренировочных баз по спортивной гимнастике. Это также дом для трех олимпийских надежд — целеустремленной Пэйсон, соперничающей со всеми Лорен и пользующейся спросом Кайли.

Страна
США
Жанр
Спортивный, Драма

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Гимнастки»