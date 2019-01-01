UFC 239 (сериал, 2019) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
2019, UFC
Спортивный, Спортивный18+
О сериале
На вечере боeв UFC в Лас-Вегасе двукратный чемпион Джон Джонс и Тиаго Сантос будут бороться за чемпионский пояс в полутяжелом весе. Действующая чемпионка в легчайшем весе Аманда Нуньес встретится с бывшей обладательницей пояса Холли Холм, чтобы защитить титул.
