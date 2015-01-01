Германия 83 (сериал, 2015) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
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Сюжет
Энергичный шпионский триллер о молодом пограничнике из ГДР, которому поручено внедриться в армию ФРГ, чтобы предотвратить ядерную войну. В 1983 году Холодная война в очередной раз ставит мир на порог катастрофы. Чтобы не допустить этого, Штази разрабатывает план, согласно которому их человек подменит адьютанта армии ФРГ Морица Штамма, а затем получит данные о целях и расположении вооружений НАТО. На эту роль выбирают наивного 24-летнего пограничника Мартина Рауха, который отправляется в Западную Германию, где будет учиться навыкам шпионажа и охотиться за важной информацией. О его приключениях на вражеской территории расскажет сериал «Германия 83», доступный к просмотру в видеосервисе Wink онлайн.
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Информация
СтранаГермания
ЖанрыДрамы, Зарубежные, Триллеры
Рейтинг
- ЭБРежиссёр
Эдвард
Бергер
- СРРежиссёр
Самира
Радси
- ЙНАктёр
Йонас
Най
- МШАктриса
Мария
Шрадер
- УНАктёр
Ульрих
Нётен
- Актёр
Сильвестр
Грот
- СГАктриса
Соня
Герхардт
- ЛТАктёр
Людвиг
Трепте
- АБАктёр
Александр
Байер
- ЛТАктриса
Лиза
Томашевски
- КВАктриса
Карина
Визе
- ВБАктёр
Владимир
Бурлаков
- АУСценарист
Анна
Уингер
- ГХСценарист
Георг
Хартманн
- ЭГПродюсер
Эстер
Гордон
- НХПродюсер
Нико
Хофманн
- КВХудожник
Карстен
Войте
- РХКомпозитор
Райнхольд
Хайль