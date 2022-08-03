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Германия 83
1-й сезон

Германия 83 (сериал, 2015) сезон 1 смотреть онлайн

8.52015, Deutschland 83 8 серий
Триллер, Мелодрама18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Восточная Германия в боевой готовности. Ожидается ввод американского вооружения в Западную Германию. Выходца из ГДР, 24-летнего Мартина Роха, вербуют в агенты штази (управление разведки и контрразведки) и отправляют в ФРГ, где он поступает на военную службу, чтобы передавать информацию о действиях войск НАТО. Парень попадает в новый мир, в котором наряду с тайнами и интригами он сталкивается с невиданными ранее чудесами цивилизации.

Страна
Германия
Жанр
Исторический, Драма, Мелодрама, Триллер

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
8.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Германия 83»