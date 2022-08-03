WinkСериалыГермания 831-й сезон
Германия 83 (сериал, 2015) сезон 1 смотреть онлайн
8.52015, Deutschland 83 8 серий
Триллер, Мелодрама18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Восточная Германия в боевой готовности. Ожидается ввод американского вооружения в Западную Германию. Выходца из ГДР, 24-летнего Мартина Роха, вербуют в агенты штази (управление разведки и контрразведки) и отправляют в ФРГ, где он поступает на военную службу, чтобы передавать информацию о действиях войск НАТО. Парень попадает в новый мир, в котором наряду с тайнами и интригами он сталкивается с невиданными ранее чудесами цивилизации.
СтранаГермания
ЖанрИсторический, Драма, Мелодрама, Триллер
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
8.0 IMDb
- ЭБРежиссёр
Эдвард
Бергер
- СРРежиссёр
Самира
Радси
- ЙНАктёр
Йонас
Най
- МШАктриса
Мария
Шрадер
- УНАктёр
Ульрих
Нётен
- Актёр
Сильвестр
Грот
- СГАктриса
Соня
Герхардт
- ЛТАктёр
Людвиг
Трепте
- АБАктёр
Александр
Байер
- ЛТАктриса
Лиза
Томашевски
- КВАктриса
Карина
Визе
- ВБАктёр
Владимир
Бурлаков
- АУСценарист
Анна
Уингер
- ГХСценарист
Георг
Хартманн
- ЭГПродюсер
Эстер
Гордон
- НХПродюсер
Нико
Хофманн
- КВХудожник
Карстен
Войте
- РХКомпозитор
Райнхольд
Хайль