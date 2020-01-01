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4 класс. Математика (сериал, 2020) сезон 13 серия 4 смотреть онлайн
2020, Геометрические фигуры
Образовательные0+
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Сезоны и серии
4 класс. Математика. Повтор изученного материала. Сезон 14 класс. Математика. Умножение и деление трехзначных чисел. Сезон 24 класс. Математика. Многозначные числа. Сезон 34 класс. Математика. Единицы измерения. Сезон 44 класс. Математика. Лучи, углы, треугольники и четырёхугольники. Сезон 54 класс. Математика. Операции с многозначными числами. Сезон 64 класс. Математика. Решение уравнений. Сезон 74 класс. Математика. Умножение на числа, оканчивающиеся нулями. Сезон 84 класс. Математика. Деление на числа, оканчивающиеся нулями. Сезон 94 класс. Математика. Умножение на двузначное и трёхзначное число. Сезон 104 класс. Математика. Деление на двузначное число. Сезон 114 класс. Математика. Деление на двузначное и трёхзначное число. Сезон 124 класс. Математика. Повторение . Сезон 13
Сюжет
На уроке вы узнаете, что такое геометрические фигуры. Речь пойдет о фигурах, изображаемых на плоскости, их свойствах. Вы узнаете о таких простейших формах геометрических фигур, как точка и линия. Рассмотрите, как образуются отрезок и луч. Познакомитесь с определением и различными видами углов. Следующая фигура, определение и свойства которой обсуждаются на уроке, ; это окружность. Далее обсуждается определение треугольника и многоугольника и их разновидности.
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