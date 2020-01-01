4 класс. Математика (сериал, 2020) сезон 13 серия 4 смотреть онлайн

Сюжет

На уроке вы узнаете, что такое геометрические фигуры. Речь пойдет о фигурах, изображаемых на плоскости, их свойствах. Вы узнаете о таких простейших формах геометрических фигур, как точка и линия. Рассмотрите, как образуются отрезок и луч. Познакомитесь с определением и различными видами углов. Следующая фигура, определение и свойства которой обсуждаются на уроке, ; это окружность. Далее обсуждается определение треугольника и многоугольника и их разновидности.



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