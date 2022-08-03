Гео Мека. Сезон 1. Серия 46
Гео Мека (мультсериал, 2020) сезон 1 серия 46 смотреть онлайн

8.12020, Geo mecha
Мультсериалы, Фантастика6+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Добро пожаловать в мир высокотехнологичных роботов Гео Меков, которые выглядят как разнообразные земные животные. Однажды юный экоактивист Тед знакомится с этими необычными созданиями и становится частью их команды. Теперь он – напарник похожего на льва робота Лекана, и вместе с ним и другими Гео Меками защищает природу, творит добро и борется со злым профессором Тонгом, несущим разрушение.

Страна
Южная Корея
Жанр
Фантастика, Мультсериалы
Качество
Full HD
Время
13 мин / 00:13

Рейтинг

8.0 КиноПоиск