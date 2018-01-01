Гав-гав-гав (мультсериал, 2018) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн бесплатно

Бублик и Кисточка — брат и сестра из семьи собачек Гав-гав-гав. Вместе с мамой, папой, бабушкой и дедушкой они сталкиваются с разными проблемами, но неизменно их решают, помогая друг другу. Собачки всегда готовы узнать что-то новое и поделиться знаниями с юными зрителями.



