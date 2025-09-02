WinkСериалыГаражные войны3-й сезон5-я серия
Гаражные войны (сериал, 2022) сезон 3 серия 5 смотреть онлайн
О сериале
Участники, работая в одиночку или в парах, должны восстановить сломанный автомобиль быстрее, чем за пять дней. Их сопровождает один из двух экспертов-механиков, который контролирует правильность выполнения работ, даёт советы и при необходимости оказывает помощь.
Рейтинг
7.8 КиноПоиск