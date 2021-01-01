Фрэнк из Ирландии (сериал, 2021) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Фрэнк из Ирландии. Сезон 1. Серия 5
7.12021, Frank of Ireland
Комедия18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Комедия про позднее взросление рассказывает о беззаботной жизни инфантила, мизантропа и фантазера. Его зовут Фрэнк, и он не спешит взрослеть несмотря на то, что ему уже стукнуло 32 года. Однако в какой-то момент его семью такое положение дел начинает откровенно бесить, и родственники решают, что пора парню найти работу, квартиру и научиться брать на себя ответственность.

Страна
Великобритания
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
23 мин / 00:23

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
6.7 IMDb