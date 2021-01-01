Френдзона. Сезон 2. Серия 6
Wink
Сериалы
Френдзона
2-й сезон
6-я серия

Френдзона (сериал, 2021) сезон 2 серия 6 смотреть онлайн

8.02021, Френдзона. Сезон 2. Серия 6
Драма, Мелодрама18+
Серия в подписке «START»

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Молодежный сериал о московском студенте-психологе, мечтающем изобрести научный метод по превращению дружбы в любовь. Кирилл учится на психфаке МГУ и вздыхает по прекрасной Соне, с которой познакомился полгода назад. Девушка воспринимает парня исключительно как друга, а он ломает голову, как это изменить. Так ему приходит идея курсовой на тему «Психология френдзоны», в которой он собирается доказать, что дружба может перерасти в любовь с помощью научного подхода. Дело за малым – разработать этот подход. А для этого Кириллу необходимо в сжатые сроки добиться Сониной взаимности. Если работа не будет сдана в течение двух недель, ему грозит отчисление. К чему приведут научные изыскания Кирилла, можно узнать, если сериал «Френдзона» 2021 смотреть онлайн.

Сериал Френдзона 2 сезон 6 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Драма, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
29 мин / 00:29

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Френдзона»