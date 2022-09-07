Френдзона (сериал, 2021) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

Молодежный сериал о московском студенте-психологе, мечтающем изобрести научный метод по превращению дружбы в любовь. Кирилл учится на психфаке МГУ и вздыхает по прекрасной Соне, с которой познакомился полгода назад. Девушка воспринимает парня исключительно как друга, а он ломает голову, как это изменить. Так ему приходит идея курсовой на тему «Психология френдзоны», в которой он собирается доказать, что дружба может перерасти в любовь с помощью научного подхода. Дело за малым – разработать этот подход. А для этого Кириллу необходимо в сжатые сроки добиться Сониной взаимности. Если работа не будет сдана в течение двух недель, ему грозит отчисление. К чему приведут научные изыскания Кирилла, можно узнать, если сериал «Френдзона» 2021 смотреть онлайн.

