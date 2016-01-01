Форс-мажоры. Сезон 6. Серия 9
Wink
Сериалы
Форс-мажоры
6-й сезон
9-я серия
9.22016, Suits
Драмы, Комедии18+

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Форс-мажоры (сериал, 2016) сезон 6 серия 9 смотреть онлайн

О сериале

Благодаря феноменальной памяти и великолепному знанию закона молодой мошенник Майк Росс становится помощником успешного адвоката Харви Спектера, который идет на риск, нанимая необразованного самородка в свою юрфирму. Напарников ждут великие дела и внутрикорпоративные интриги.

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Страна
США
Жанр
Комедии, Драмы
Качество
SD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

8.6 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Форс-мажоры»