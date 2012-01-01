Форс-мажоры. Сезон 2. Серия 6
Wink
Сериалы
Форс-мажоры
2-й сезон
6-я серия
9.32012, Suits
Драма, Комедия18+

Эта серия пока недоступна

Форс-мажоры (сериал, 2012) сезон 2 серия 6 смотреть онлайн

О сериале

Благодаря феноменальной памяти и великолепному знанию закона молодой мошенник Майк Росс становится помощником успешного адвоката Харви Спектера, который идет на риск, нанимая необразованного самородка в свою юрфирму. Напарников ждут великие дела и внутрикорпоративные интриги.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма
Качество
SD
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

8.6 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Форс-мажоры»