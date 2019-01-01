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5 класс. Математика
Площади и объемы
Формулы

5 класс. Математика (сериал, 2019) сезон 4 серия 1 смотреть онлайн

7.62019, Формулы
Образовательные0+
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Сезоны и серии

Натуральные числа и шкалыСложение и вычитание натуральных чиселУмножение и деление натуральных чиселПлощади и объемыДробные числаДесятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробейУмножение и деление десятичных дробейИнструменты для вычислений и измеренийОсновы комбинаторики

Сюжет

На данном уроке мы выучим, что такое формула, а также рассмотрим типы формул. Кроме того, будут рассмотрены задачи с использованием формул.

Если у вас возникнет сложность в понимании темы, рекомендуем посмотреть урок «Упрощение выражений».

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