5 класс. Математика (сериал, 2019) сезон 4 серия 1 смотреть онлайн
7.62019, Формулы
Образовательные0+
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На данном уроке мы выучим, что такое формула, а также рассмотрим типы формул. Кроме того, будут рассмотрены задачи с использованием формул.
Если у вас возникнет сложность в понимании темы, рекомендуем посмотреть урок «Упроще�ние выражений».
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