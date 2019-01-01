5 класс. Математика (сериал, 2019) сезон 4 серия 1 смотреть онлайн

Сюжет

На данном уроке мы выучим, что такое формула, а также рассмотрим типы формул. Кроме того, будут рассмотрены задачи с использованием формул.



Если у вас возникнет сложность в понимании темы, рекомендуем посмотреть урок «Упроще�ние выражений».



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