Игра с ромбами
Wink
Детям
Формочки
1-й сезон
Игра с ромбами
7.72017, The Shapies
Мультсериалы, Для самых маленьких0+
Серия в подписке «Wink Дети»

Формочки (мультсериал, 2017) сезон 1 серия 17 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Главные герои Формочки знакомят нас с миром форм через свои приключения. Они показывают малышам, куда они могут вписаться, на что они похожи, как они трансформируются, если они вместе, и как с их помощью можно составить целые истории.

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