WinkСериалыФестиваль креативных индустрийТеатр8 «вечных» профессий театра. Как за последние 10 лет они трансформировались. Что дальше? Какие перспективы?
Фестиваль креативных индустрий (сериал, 2019) сезон 11 серия 5 смотреть онлайн бесплатно
5.72019, 8 «вечных» профессий театра. Как за последние 10 лет они трансформировались. Что дальше? Какие перспективы?
Образовательные18+
Сезоны и серии
- 18+22 мин
Фестиваль креативных индустрий
Сезон 11 Серия 1Бесплатно
- 18+19 мин
Фестиваль креативных индустрий
Сезон 11 Серия 2Бесплатно
- 18+21 мин
Фестиваль креативных индустрий
Сезон 11 Серия 3Бесплатно
- 18+21 мин
Фестиваль креативных индустрий
Сезон 11 Серия 4Бесплатно
- 18+24 мин
Фестиваль креативных индустрий
Сезон 11 Серия 5Бесплатно
- 18+21 мин
Фестиваль креативных индустрий
Сезон 11 Серия 6Бесплатно
- 18+12 мин
Фестиваль креативных индустрий
Сезон 11 Серия 7Бесплатно
- 18+28 мин
Фестиваль креативных индустрий
Сезон 11 Серия 8Бесплатно
О сериале
«Мы в силах менять мир вокруг и создавать новое, только когда выходим за рамки принятых ролей и видим в противоречиях не запреты, а новые возможности», ― убеждены участники фестиваля креативных индустрий G8, чьи выступления теперь доступны для просмотра в записи.