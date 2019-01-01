Fashion PR: ТОП 10 работающих инструментов для эффективной PR коммуникации
Wink
Сериалы
Фестиваль креативных индустрий
Мода
Fashion PR: ТОП 10 работающих инструментов для эффективной PR коммуникации

Фестиваль креативных индустрий (сериал, 2019) сезон 4 серия 5 смотреть онлайн бесплатно

5.82019, Fashion PR: ТОП 10 работающих инструментов для эффективной PR коммуникации
Образовательные18+

Сезоны и серии

БрендингДизайнОбразованиеМодаМедиаМузеиАрхитектура и дизайн интерьеровСовременное искусствоИздательстваРекламаТеатрБлогерыМузыкаИгры

О сериале

«Мы в силах менять мир вокруг и создавать новое, только когда выходим за рамки принятых ролей и видим в противоречиях не запреты, а новые возможности», ― убеждены участники фестиваля креативных индустрий G8, чьи выступления теперь доступны для просмотра в записи.

Сериал Fashion PR: ТОП 10 работающих инструментов для эффективной PR коммуникации 4 сезон 5 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Образовательные
Качество
SD
Время
30 мин / 00:30

Рейтинг