WinkСериалыФестиваль креативных индустрийМодаFashion PR: ТОП 10 работающих инструментов для эффективной PR коммуникации
Фестиваль креативных индустрий (сериал, 2019) сезон 4 серия 5 смотреть онлайн бесплатно
5.82019, Fashion PR: ТОП 10 работающих инструментов для эффективной PR коммуникации
Образовательные18+
Сезоны и серии
- 18+28 мин
Фестиваль креативных индустрий
Сезон 4 Серия 1Бесплатно
- 18+35 мин
Фестиваль креативных индустрий
Сезон 4 Серия 2Бесплатно
- 18+22 мин
Фестиваль креативных индустрий
Сезон 4 Серия 3Бесплатно
- 18+18 мин
Фестиваль креативных индустрий
Сезон 4 Серия 4Бесплатно
- 18+31 мин
Фестиваль креативных индустрий
Сезон 4 Серия 5Бесплатно
- 18+28 мин
Фестиваль креативных индустрий
Сезон 4 Серия 6Бесплатно
О сериале
«Мы в силах менять мир вокруг и создавать новое, только когда выходим за рамки принятых ролей и видим в противоречиях не запреты, а новые возможности», ― убеждены участники фестиваля креативных индустрий G8, чьи выступления теперь доступны для просмотра в записи.
Сериал Fashion PR: ТОП 10 работающих инструментов для эффективной PR коммуникации 4 сезон 5 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.