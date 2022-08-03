WinkСериалыФестиваль креативных индустрийИздательстваКак рассказывать о книгах в эпоху мессенджеров и стриминговых сервисов
Фестиваль креативных индустрий (сериал, 2019) сезон 9 серия 1 смотреть онлайн бесплатно
5.72019, Как рассказывать о книгах в эпоху мессенджеров и стриминговых сервисов
Образовательные18+
Сезоны и серии
- 18+64 мин
Фестиваль креативных индустрий
Сезон 9 Серия 1Бесплатно
- 18+53 мин
Фестиваль креативных индустрий
Сезон 9 Серия 2Бесплатно
- 18+57 мин
Фестиваль креативных индустрий
Сезон 9 Серия 3Бесплатно
- 18+61 мин
Фестиваль креативных индустрий
Сезон 9 Серия 4Бесплатно
- 18+19 мин
Фестиваль креативных индустрий
Сезон 9 Серия 5Бесплатно
- 18+28 мин
Фестиваль креативных индустрий
Сезон 9 Серия 6Бесплатно
О сериале
«Мы в силах менять мир вокруг и создавать новое, только когда выходим за рамки принятых ролей и видим в противоречиях не запреты, а новые возможности», ― убеждены участники фестиваля креативных индустрий G8, чьи выступления теперь доступны для просмотра в записи.