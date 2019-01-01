Фестиваль креативных индустрий (сериал, 2019) сезон 12 серия 8 смотреть онлайн бесплатно

WinkСериалыФестиваль креативных индустрийБлогерыОбзор ключевых трендов российского Instagram
2019, Обзор ключевых трендов российского Instagram
О сериале
«Мы в силах менять мир вокруг и создавать новое, только когда выходим за рамки принятых ролей и видим в противоречиях не запреты, а новые возможности», ― убеждены участники фестиваля креативных индустрий G8, чьи выступления теперь доступны для просмотра в записи.
