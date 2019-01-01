WinkСериалыФестиваль креативных индустрийАрхитектура и дизайн интерьеровАрхитектор между дисциплин: поле для коллабораций
Фестиваль креативных индустрий (сериал, 2019) сезон 7 серия 1 смотреть онлайн бесплатно
5.82019, Архитектор между дисциплин: поле для коллабораций
Образовательные18+
Сезоны и серии
- 18+14 мин
Фестиваль креативных индустрий
Сезон 7 Серия 1Бесплатно
- 18+17 мин
Фестиваль креативных индустрий
Сезон 7 Серия 2Бесплатно
- 18+24 мин
Фестиваль креативных индустрий
Сезон 7 Серия 3Бесплатно
- 18+10 мин
Фестиваль креативных индустрий
Сезон 7 Серия 4Бесплатно
- 18+8 мин
Фестиваль креативных индустрий
Сезон 7 Серия 5Бесплатно
О сериале
«Мы в силах менять мир вокруг и создавать новое, только когда выходим за рамки принятых ролей и видим в противоречиях не запреты, а новые возможности», ― убеждены участники фестиваля креативных индустрий G8, чьи выступления теперь доступны для просмотра в записи.
Сериал Архитектор между дисциплин: поле для коллабораций 7 сезон 1 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.