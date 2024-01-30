Фенрис (сериал, 2022) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Криминальный триллер из Норвегии о небольшом городке, жители которого начинают пропадать и подозревают в этом волков.



Проблема исчезновения волков — важная тема для обсуждений в Норвегии. Активисты уверены, что популяцию хищников нужно сохранять и восстанавливать, но фермеры не хотят подвергать своих животных опасности. Эмма работает биологом в Норвежской природной инспекции. В число ее обязанностей входит наблюдение за популяцией волков. Однажды начальство сообщает Эмме, что ее отец Мариус перестал передавать данные о стае волков, за которой он должен следить. Эмма тут же отправляется в родной город вместе с сыном Лео. На месте она узнает, что Дэниел, сын ее школьной подруги, часто проводивший время с Мариусом, без вести пропал. Это только испортило репутацию отца Эммы, который и так был не слишком популярен среди соседей из-за своей связи с волками. Кроме того, дома у отца Эмма находит окровавленную куртку Дэниела. Но когда исчезает и сам Мариус, становится очевидно, что дело не только в лесных хищниках.



Присоединиться к расследованию Эммы вы сможете, когда будете смотреть «Фенрис» — сериал 2022 года онлайн доступен на Wink.

