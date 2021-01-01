WinkСериалыUFC Fight Night Las Vegas 421-й сезонФелиша Спенсер vs Ли Летсон
UFC Fight Night Las Vegas 42 (сериал, 2021) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн
8.72021, UFC
Спорт, Смешанные единоборства18+
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Сюжет
Бой в полулeгком весе возглавил турнир UFC Fight Night 197. Бывший чемпион Макс Холлоуэй встретился с Яиром Родригезом идущим на серии из двух побед.
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