Фантастика (сериал, 2016) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн бесплатно

Романтическая дорама о неизлечимо больной сценаристке, которая выбирает между отношениями с популярным актером и своим доктором. Ли Сохе написала сценарии ко многим известным дорамам. Ее новая работа затрагивает тему рака. По злой иронии, у самой Сохе тоже диагностируют рак груди – жить ей осталось около пяти месяцев. Сохе не унывает, твердо решив брать от жизни все, но чувствует, что должна завершить начатый сценарий. Тут в ее жизнь врывается Рю Хэсон – популярный актер, завоевавший любовь зрителей не мастерством, а внешностью. Когда-то Сохе с ним встречалась, но сейчас она категорически против, чтобы Хэсон играл в ее сериале. В то же время Хон Чунги, ее врач и близкий друг, старается всегда быть рядом и знает, как Сохе тяжело на самом деле. дораму «Фантастик» – с русской озвучкой онлайн



