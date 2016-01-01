Фантастика (сериал, 2016) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 16+66 мин
Фантастика
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+65 мин
Фантастика
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+64 мин
Фантастика
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+65 мин
Фантастика
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+70 мин
Фантастика
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+62 мин
Фантастика
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+70 мин
Фантастика
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+62 мин
Фантастика
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 16+66 мин
Фантастика
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 16+62 мин
Фантастика
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 16+64 мин
Фантастика
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 16+64 мин
Фантастика
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 16+65 мин
Фантастика
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 16+63 мин
Фантастика
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 16+66 мин
Фантастика
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 16+63 мин
Фантастика
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
О сериале
Романтическая дорама о неизлечимо больной сценаристке, которая выбирает между отношениями с популярным актером и своим доктором. Ли Сохе написала сценарии ко многим известным дорамам. Ее новая работа затрагивает тему рака. По злой иронии, у самой Сохе тоже диагностируют рак груди – жить ей осталось около пяти месяцев. Сохе не унывает, твердо решив брать от жизни все, но чувствует, что должна завершить начатый сценарий. Тут в ее жизнь врывается Рю Хэсон – популярный актер, завоевавший любовь зрителей не мастерством, а внешностью. Когда-то Сохе с ним встречалась, но сейчас она категорически против, чтобы Хэсон играл в ее сериале. В то же время Хон Чунги, ее врач и близкий друг, старается всегда быть рядом и знает, как Сохе тяжело на самом деле. дораму «Фантастик» – с русской озвучкой онлайн
Сериал Фантастика 1 сезон 12 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.