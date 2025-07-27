Фабио Уордли vs. Джастис Хани (сериал, 2025) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Бой между британцем Фабио Уордли и австралийцем Джастисом Хуни состоится в субботу, 7 июня 2025 года, на стадионе Портман Роуд в Ипсвиче (Англия) — родном городе Уордли. Этот поединок станет главным событием вечера, в ходе которого будет разыгран временный титул WBA в тяжелом весе.

