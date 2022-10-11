Эскобар: Сын за отца. Серия 4
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Эскобар: Сын за отца
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4-я серия

Эскобар: Сын за отца (сериал, 2022) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

8.82022, Escobar by Escobar
Документальный, Биография18+

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О сериале

Французский документальный сериал, в котором сын знаменитого наркобарона развенчивает мифы о своем отце. Глава колумбийского наркокартеля Пабло Эскобар был застрелен 2 декабря 1993 года, но разговоры о нем не утихают до сих пор. Доказательство тому – многочисленные фильмы и сериалы, вдохновленные его биографией или рассказывающие о нем. Но вот незадача – в одном из них сын Эскобара Хуан Пабло Эскобар обнаружил множество неточностей. Данный мини-сериал – его попытка восстановить историческую справедливость и изложить свою версию событий и преступлений, связанных с отцом.

Страна
Франция
Жанр
Криминал, Документальный, Биография
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
6.6 IMDb