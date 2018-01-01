Эскобар: Сын за отца. Сезон 1
Эскобар: Сын за отца
1-й сезон

Эскобар: Сын за отца (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн

8.82022, Escobar by Escobar 4 серии
Документальный, Криминал18+

О сериале

Французский документальный сериал, в котором сын знаменитого наркобарона развенчивает мифы о своем отце. Глава колумбийского наркокартеля Пабло Эскобар был застрелен 2 декабря 1993 года, но разговоры о нем не утихают до сих пор. Доказательство тому – многочисленные фильмы и сериалы, вдохновленные его биографией или рассказывающие о нем. Но вот незадача – в одном из них сын Эскобара Хуан Пабло Эскобар обнаружил множество неточностей. Данный мини-сериал – его попытка восстановить историческую справедливость и изложить свою версию событий и преступлений, связанных с отцом.

Страна
Франция
Жанр
Криминал, Документальный

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
6.7 IMDb