WinkСериалыЭскобар: Сын за отца1-й сезон
Эскобар: Сын за отца (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн
8.82022, Escobar by Escobar 4 серии
Документальный, Криминал18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Французский документальный сериал, в котором сын знаменитого наркобарона развенчивает мифы о своем отце. Глава колумбийского наркокартеля Пабло Эскобар был застрелен 2 декабря 1993 года, но разговоры о нем не утихают до сих пор. Доказательство тому – многочисленные фильмы и сериалы, вдохновленные его биографией или рассказывающие о нем. Но вот незадача – в одном из них сын Эскобара Хуан Пабло Эскобар обнаружил множество неточностей. Данный мини-сериал – его попытка восстановить историческую справедливость и изложить свою версию событий и преступлений, связанных с отцом.
СтранаФранция
ЖанрКриминал, Документальный
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
6.7 IMDb