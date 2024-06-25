Экс-модель (сериал, 2015) сезон 2 серия 10 смотреть онлайн бесплатно

Многосерийная комедия о китаянке, которая работала моделью в Париже, но теперь ей нужно переизобретать себя — и срочно.



Иммигрантка из Китая Синсин смогла сделать карьеру в парижском модельном агентстве, несмотря на то, что французская индустрия крайне недружелюбна. Однако всему приходит конец, когда Синсин осознает, что слишком стара для профессии. И это при том, что ей еще нет даже 30 лет! В отчаянии девушка пробует самые разные занятия, чтобы не оказаться в нищете и, что еще страшнее, не лишиться славы. Новая жизнь несет доселе невиданные вызовы: теперь Синсин нужно самой платить за себя в ресторанах, оставаться без приглашений на крутые вечеринки, рано вставать и бороться с мелкими морщинами. Все это связано с невероятными страданиями, но жизнь обычной женщины вовсе не так ужасна, как кажется.



