Эхо террора (сериал, 2014) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
9.32014, Zankyou No Terror
Аниме, Триллер18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
В один из летних дней в Токио произошел крупный террористический акт. Виновниками террора, который «разбудил» самодовольную нацию ото сна, были всего два мальчика. Теперь преступники, известные как «Сфинкс» начали грандиозную игру, которая охватывает всю Японию.
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
7.8 IMDb
- СВРежиссёр
Синъитиро
Ватанабэ
- ЮТРежиссёр
Юдзуру
Татикава
- МЯРежиссёр
Минору
Ямаока
- КИАктёр
Каито
Исикава
- ССАктёр
Сома
Саито
- АТАктриса
Ацуми
Танэдзаки
- ССАктёр
Сюнсукэ
Сакуя
- КААктёр
Кэисукэ
Аигаса
- ЮКАктёр
Юсукэ
Кувахата
- КСАктёр
Кунпэй
Сакамото
- ЮААктёр
Ютака
Аояма
- МКАктёр
Мицуаки
Канука
- ХТАктёр
Хидэаки
Тэдзука
- КИСценарист
Кэнта
Ихара
- ДКСценарист
Дзюн
Кумагаи
- ХССценарист
Хироси
Сэко
- ЮИПродюсер
Ютака
Исикава
- МКПродюсер
Макото
Кимура
- ЁМПродюсер
Ёко
Мацудзаки
- КХМонтажёр
Киёси
Хиросэ
- ЁККомпозитор
Ёко
Канно