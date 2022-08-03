Эхо террора (сериал, 2014) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

В один из летних дней в Токио произошел крупный террористический акт. Виновниками террора, который «разбудил» самодовольную нацию ото сна, были всего два мальчика. Теперь преступники, известные как «Сфинкс» начали грандиозную игру, которая охватывает всю Японию.

