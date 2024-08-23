История противостояния двух друзей Виктора Жукова и Сергея Бескрылова, некогда связанных общим криминальным бизнесом. Спустя несколько лет судьба вновь сводит их вместе, однако очевидная разница социальных статусов, финансовых возможностей, взглядов на жизнь и основных приоритетов приводит к открытому конфликту бывших приятелей.



Виктор – удачливый бизнесмен. К моменту встречи с Бескрыловым у него есть всё, чтобы считать себя успешным человеком: деньги, респектабельный дом, красавица-жена. Он во всех смыслах разносторонне одарённая личность: бывший спортсмен, самолюбивый, уверенный в своих силах и собственной правоте человек. Но определённая нравственная раздвоенность мешает ему как в личных отношениях, так и жизни в целом. Однако, когда полузабытое криминальное прошлое в лице Бескрылова стремительно меняет привычный ход событий в жизни Виктора, он сталкивается с необходимостью сделать свой нравственный выбор.



Освободившийся из тюрьмы и обуреваемой жаждой наживы Бескрылов разыскивает Жукова. Обвиняя бывшего делового партнёра во всех своих неудачах, Сергей объявляет ему «войну». Подогреваемый многочисленными комплексами, он использует любые методы в борьбе против Виктора, порой самые бесчестные и бесчеловечные. В этот непростой момент Жуков встречает журналистку Викторию, женщину, которая полностью меняет его отношение к жизни.

