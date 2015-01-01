Египет (сериал, 2015) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
2015, Egypt
Документальные12+
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Сюжет
Цикл документальных фильмов National Geographic расскажет обо всeм, что вы хотели знать о Египте. Вы увидите потрясающие археологические сокровища, познакомитесь с тайнами Тутанхамона, побываете на реке Царей, раскроете секреты строительства пирамиды Хеопса и послушаете сказки из склепа.
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Информация
СтранаВеликобритания, США
ЖанрыДокументальные
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