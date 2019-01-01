Единорог. Сезон 1. Серия 12
Wink
Сериалы
Единорог
1-й сезон
12-я серия

Единорог (сериал, 2019) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн

2019, The Unicorn
Драмы, Зарубежные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Уэйд — отец-одиночка, которому приходится воспитывать двух взрослеющих дочерей после смерти жены. К изумлению героя, он очень популярен среди женщин. Друзья Уэйда объясняют это тем, что для дам он уникальный «единорог»: работящий, привлекательный, с отличной репутацией и одинокий.

Сериал Единорог 1 сезон 12 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Драмы, Зарубежные

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Единорог»

Всё