Единорог (сериал, 2019) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

2019, The Unicorn
Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Уэйд — отец-одиночка, которому приходится воспитывать двух взрослеющих дочерей после смерти жены. К изумлению героя, он очень популярен среди женщин. Друзья Уэйда объясняют это тем, что для дам он уникальный «единорог»: работящий, привлекательный, с отличной репутацией и одинокий.

Страна
США
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
20 мин / 00:20

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
7.2 IMDb

