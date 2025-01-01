Eagle FC 56 и Fight Nights Global (сериал, 2025) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн бесплатно

Турнир памяти великого Тренера и Отца, воспитавшего непобежденного Орла и плеяду чемпионов! Вечер Fight Nights x Eagle FC 56 памяти Абдулманапа Нурмагомедова смотрите на Wink! В главном событии турнира сразились Алексей Кунченко и Шахбан Алхасов. На глазах Хабиба Нурмагомедова, Ислама Махачева и других топовых учеников великого Тренера, они ярким поединком почтили память человека, который своими руками ковал наследие российских смешанных единоборств.



