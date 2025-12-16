Джорджио Визиоли vs Джо Ховарт (сериал, 2025) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Джорджио Визиоли и Джо Ховарт заслуживают большого прорыва, но после этого боя карьера только одного из них полетит вверх

Именно так запускаются выдающиеся карьеры британских боксеров – всё начинается с завоевания локальных поясов. Поединок за титул чемпиона Англии в легком весе между Джорджио Визиоли и Джо Ховартом может открыть нам новую звезду! Два молодых бойца сойдутся в Лондоне и обязательно выложатся на максимум. Обоим слишком важно победить на этом этапе карьеры.

