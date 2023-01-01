Джиперы (сериал, 2023) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

Пяти командам предстоит преодолеть самые труднопроходимые участки Земли. В их распоряжении только полноприводный автомобиль и все, что они смогут в него уместить. По пути каждая из команд столкнется с рядом сложных испытаний, в результате которых оказаться на финише и победить сможет только самая лучшая.



