Джиллиан Робертсон vs Миранда Маверик
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UFC 260
1-й сезон
Джиллиан Робертсон vs Миранда Маверик

UFC 260 (сериал, 2021) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

2021, UFC
Спорт, Смешанные единоборства18+

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Сюжет

Стипе Миочич, чемпион UFC, защищал свой титул в главном бое турнира UFC 260. Его соперником стал Фрэнсис Нганну (#1 дивизиона), идущий на серии из четырех побед. Ранее, на UFC 220, Миочич одержал победу над Нганну, установив рекорд по количеству защит титула в тяжeлом весе.

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