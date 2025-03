UFC 260 (сериал, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

В январе 2018 года Нганну и Миочич уже становились противниками на ринге. В том бою после пяти активных раундов победу одержал Стипе Миочич, которому все трое судей поставили наивысшие оценки.

Стипе Миочич – американец, родом из Хорватии, в настоящее время является действующим чемпионом тяжеловесом в UFC. Также он поддерживал свой чемпионский титул в период с весны 2016 года по лето 2018 года, являясь первым и единственным бойцом UFC, который смог защитить свой титул три раза подряд в тяжеловесном дивизионе. 16 августа 2020 года Стипе защитил свой чемпионский титул третий раз, когда его противником на арене был Дэниель Кормье. Дэн Уайт признал его лучшим бойцом-тяжеловесом за всю историю турниров UFC.



Франсис Нганну – франко-камерунский тяжеловес, претендовавший на чемпионский титул UFC в своей категории. По состоянию на 15 января 2021 года он занимает первое место в ТОП-10 тяжеловесов. Этот боец показал себя большим мастером наносить брутальные нокауты, работая обеими руками. Очень часто его поединки заканчивались в начале 1 раунда. Большинство специалистов считают удар Франсиса Нганну одним из самых мощных среди всех бойцов на планете, независимо от вида единоборств.



Главный кард (список боев)



Также в рамках турнира UFC 260 будут проходить поединки с участием таких бойцов, как:

• Александр Волкановски vs Брайэн Ортега в полулегком весе;

• Тайрон Вудли vs Висенте Люке в полусреднем весе;

• Шон Омэлли vs Томас Алмейда в легчайшем весе.



Все сезоны сериала UFC 260 смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.