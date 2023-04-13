Джили и Гулу (мультсериал, 2021) сезон 1 серия 40 смотреть онлайн

Развивающий мультсериал о приключениях львенка Джили и крокодильчика Гулу, которые в каждом эпизоде узнают что-то новое о мире, где они живут. Почему можно вырастить ягоды, а пирожные — нельзя? Насколько горяча вода в источнике с пузырьками? Почему появляется икота и как от нее избавиться? Стоит ли огорчаться, если лучшему другу не понравились печенья на твоем чаепитии? Веселые зверята Джили и Гулу, а также их друзья, живущие в лесу Тип Топ, всегда рады пуститься в очередное приключение и вынести из этого полезные уроки. Присоединяйтесь к ним, посетив их волшебный мир, наполненный яркими красками.

