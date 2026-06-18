Приключения поросенка-супергероя на далекой планете. «Джи-Джи Бонд: Супергонщик» — мультсериал о захватывающих дух космических соревнованиях.



Юный Джи-Джи Бонд живет мечтой о самых больших гонках во Вселенной. Его кумир — Гала, чемпион гоночных турниров на планете Турбодрайв. Джи-Джи Бонд хочет стать его учеником и вместе с профессором Миху летит на родину гонок. Однако там их ждет разочарование: Джи-Джи и Миху узнают, что Гала с позором отстранился от гонок, а его сын Стар Нави подметает полы на стадионе. Увидев, какими несправедливыми стали гонки, Джи-Джи вызывается собрать собственную команду и все исправить.



Сможет ли он исполнить свою мечту и победить коварных врагов, вы узнаете из мультсериала «Джи-Джи Бонд: Супергонщик» (2019), который можно найти на Wink.

