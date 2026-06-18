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Детям
Джи-Джи Бонд: Супергонщик
5-й сезон
Реванш роботов
8.82022, Zhu zhu xia zhi jing su xiao ying xiong
Мультсериалы, Фантастика0+
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Джи-Джи Бонд: Супергонщик (мультсериал, 2022) сезон 5 серия 24 смотреть онлайн

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О сериале

Приключения поросенка-супергероя на далекой планете. «Джи-Джи Бонд: Супергонщик» — мультсериал о захватывающих дух космических соревнованиях.

Юный Джи-Джи Бонд живет мечтой о самых больших гонках во Вселенной. Его кумир — Гала, чемпион гоночных турниров на планете Турбодрайв. Джи-Джи Бонд хочет стать его учеником и вместе с профессором Миху летит на родину гонок. Однако там их ждет разочарование: Джи-Джи и Миху узнают, что Гала с позором отстранился от гонок, а его сын Стар Нави подметает полы на стадионе. Увидев, какими несправедливыми стали гонки, Джи-Джи вызывается собрать собственную команду и все исправить.

Сможет ли он исполнить свою мечту и победить коварных врагов, вы узнаете из мультсериала «Джи-Джи Бонд: Супергонщик» (2019), который можно найти на Wink.

Страна
Китай
Жанр
Фантастика, Мультсериалы
Качество
Full HD
Время
13 мин / 00:13

Рейтинг

8.9 КиноПоиск