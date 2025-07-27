Джей Опетайя vs. Клаудио Сквео (сериал, 2025) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

В воскресенье, 8 июня 2025 года, на арене Gold Coast Convention Centre в Бродбиче (Австралия) состоялся бой между австралийцем Джейем Опетаей и итальянцем Клаудио Сквэо. Изначально поединок был запланирован на 13 мая, но был перенесен из-за незначительной травмы, полученной Опетайей во время тренировочного лагеря.

