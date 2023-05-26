Джей Хрю Бонд (мультсериал, 2021) сезон 2 серия 18 смотреть онлайн

Фантастические приключения хрюшек-супергероев, владеющих кунг-фу — китайский анимационный сериал для юного зрителя. Знакомьтесь с командой космических поросят, которых сопровождают их верные питомцы, при помощи редкого инопланетного материала способные превращаться в гигантские боевые машины. Героев призвали в летающий Небесный город, чтобы те защищали Вселенную от всех возможных напастей. Впереди — приключения через пространство и время, а иногда и через другие измерения. Но маленьким свинкам может не хватить тех суперспособностей, которые у них уже есть. Чтобы противостоять новым врагам, им понадобится стать мастерами кунг-фу и других боевых искусств. У друзей-хрюшек все обязательно получится — если только в процессе они не будут сами усложнять себе жизнь.

