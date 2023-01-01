Джентльмен-шоу. Сезон 1. Серия 1
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Джентльмен-шоу (сериал, 1991) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

7.51991, Джентльмен-шоу. Сезон 1. Серия 1
Комедии, ТВ-шоу18+

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Сюжет

«Джентльмен-шоу» — юмористическое телевизионное шоу, основанное участниками команды КВН Одесского государственного университета «Клуб Одесских Джентльменов» вскоре после победы в первом, после 15-летнего перерыва, сезоне возрожденного КВН 1986-87 годов.

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Информация

Страна
Украина, Россия
Качество
SD
Жанры
Комедии, ТВ-шоу

Рейтинг

5.7 КиноПоиск