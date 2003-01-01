Дятлоws (мультсериал, 2003) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн
Сезоны и серии
О сериале
Дятловых шестеро: мама, папа, дед и трое детишек. Самый главный в семье, наверное, старший сын Никита. Именно он тащит в дом различные неприятности и становится инициатором самых невероятных приключений. По вине Никиты Дятловы едва не оказались в психушке, а папаша по трагической случайности чуть не улетел в космос.
Хотя остальные члены большой и дружной семьи Дятловых — разгильдяи и шалопаи подстать Никите: сестричка Светочка и братец Петя — аферисты, они постоянно держат нос по ветру новых капиталистических веяний; мама — бой-баба, этой героической женщине любое море по колено и любая неприятность по зубам; папа — валенок, слабохарактерность и латентный пофигизм — черты его характера; дед — неформал, «перец», «баклан», «вздрючить», «замочить» — слова из его лексикона.
